В "Азове" заявили, что располагают информацией о причастных к теракту в Еленовке

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий завил, что теракт в колонии Еленовки не что иное, как публичная казнь. А исполнителей и организаторов преступления уже ищут, даже имеется предварительная информация о них.

"Мы расцениваем удар по Еленовке как публичную казнь. Россия привыкла к безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлекает к ответственности, даже за открытое нарушение законов, правил и обычаев ведения войны. Поэтому мы - "Азов", Украина как государство, весь цивилизованный мир дадим отпор, чтобы Россия запомнила это раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов смертной казни", - говорит он.

По его словам, у них уже есть предварительная информация о причастных к преступлению, но "пока не готовы ее озвучивать".

"Мы найдем их, где бы они ни находились - на оккупированных территориях, в России, или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание. Я хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят. Вы сами будете казнены со своими шакалами и посольствами, со всеми справками и печатями, по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена. Россия думает, что казнила "Азов". Но "Азов" теперь – вся страна. Каждый будет мстить за наших замученных и погибших побратимов", - заявил он.