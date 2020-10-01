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В Азербайджане заявили о гибели 19 мирных жителей из-за конфликта в Карабахе

Автор: РБК-Украина

Число мирных жителей, которые погибли в результате артиллерийских обстрелов в азербайджанских населенных районах, возросло до 19. Еще 55 были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате интенсивных обстрелов с армянской стороны, были повреждены 169 домов, а также 40 гражданских объектов.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для обеспечения преследования и наказания виновных в обстрелах мирного населения.

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Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит из-за Нагорно-Карабахского региона, который оккупирован проармянскими сепаратистами.

Ранее сообщалось, что Турция может оказать военную поддержку Азербайджана, если он направит соответствующий запрос.

Кроме того, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

В свою очередь армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.

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