В Азербайджане во время акции протеста были убиты двое полицейских

Митингующие убили двух полицейских в городе Гянджа

В Азербайджане при попытке провести акцию протеста в городе Гянджа митингующие убили двух полицейских. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Всего в митинге участвовали от 150 до 200 человек из неназванной "религиозной группировки", сообщили в полиции. После того, как полицейские начали пытаться пресекать проведение акции, протестующие стали нападать на них с "колюще-режущими предметами".

По данным портала Haqqin.az, протестующие выступали в поддержку Юниса Сафарова, задержанного за покушение на главу исполнительной власти Гянджи, Эльмара Велиева.

По информации местного МВД, порядок в центре города удалось восстановить спустя 30 минут. Однако за это время участники акции успели нанесли смертельные ранения двум полицейским - начальнику полиции города Гянджа Ильгару Балакишиеву и заместителю начальника департамента полиции Низаминского района Самеду Аббасову.

Отметим, что всего при попытке провести акцию протеста в Гяндже были задержаны 40 человек.

Напомним, в Брюсселе 7 июля активисты устроили марш "Трампу здесь не рады". В частности, речь идет о предстоящем визите президента Соединенных Штатов Америки США по случаю саммита НАТО 11-12 июля.