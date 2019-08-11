В Азербайджане в результате ДТП пострадали почти 20 человек

В Азербайджане на автодороге сообщением Кюрдамир-Ширван произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Как сообщается, инцидент произошел в Гаджигабульском районе страны. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался из Баку, столкнулся с легковым автомобилем Opel. После столкновения транспортные средства съехали с дороги и перевернулись.

По словам свидетелей, столкновение автомобилей произошло в момент совершения обгона одним из участников аварии.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 19 человек, среди которых один ребенок. Пострадавшего мальчика доставили в Институт травматологии Баку для ампутации руки. Остальных раненых доставили в Центральную больницу Ширван и Курдамирскую центральную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Харьков ночью 10 августа пассажирский автобус столкнулся с микроавтобус. Событие произошло около часа ночи. В результате ДТП погибли 2 человека - 31-летняя пассажирка и 44-летний пассажир микроавтобуса.

Кроме того, в Житомирской области в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля травмы получили 24 человека.