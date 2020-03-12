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В Азербайджане подтвердили первый случай смерти от коронавируса

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На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15 человек

В Азербайджане подтвердили первый случай смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров страны.

Как сообщается, у женщины, которая вернулась с лечения в Иране в Азербайджан, подтвердили заражение коронавирусом. Она была помещена

При этом отмечается, что члены ее семьи и другие лица, контактировавшие с пациенткой, были идентифицированы и помещены на карантин.

На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15.

Напомним, ранее из-за коронавируса все вузы и школы были закрыты в Азербайджане.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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