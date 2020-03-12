На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15 человек
В Азербайджане подтвердили первый случай смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров страны.
Как сообщается, у женщины, которая вернулась с лечения в Иране в Азербайджан, подтвердили заражение коронавирусом. Она была помещена
При этом отмечается, что члены ее семьи и другие лица, контактировавшие с пациенткой, были идентифицированы и помещены на карантин.
На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15.
Напомним, ранее из-за коронавируса все вузы и школы были закрыты в Азербайджане.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.