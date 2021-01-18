В Азербайджане началась вакцинация от COVID

В понедельник, 18 января, в Азербайджане началась вакцинация от коронавируса. Прививать будут китайской вакциной Sinovac.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана.

Первыми в стране вакцинировались министр здравоохранения Огтай Ширалиев, глава Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, заместители министра здравоохранения Виктор Гасымов и Эльсевар Агаев, а также глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараев.

Согласно Стратегии вакцинации на 2021-2022 года, в Азербайджане всем вакцинированным от коронавируса гражданам будут выдавать COVID-паспорта.

По данным ведомства, в этом году Азербайджан получит 2 миллиона доз вакцин от COVID из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, правительство заказало 4 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

В первую очередь в Азербайджане вакцинируют медицинских работников. Предполагается, что вакцинация займет 1-1,5 недели, а с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет.

Напомним, из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее распространение коронавируса может привести к появлению более опасных версий патогена. Это ослабит медицину и нанесет ущерб экономике.

Также ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставки вакцины.