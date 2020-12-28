Азербайджан заявил о гибели военного в Нагорном Карабахе

Фото: военный (twitter com Karabakh_MoD)

Министерство обороны Азербайджана сообщило о нападении армянской вооруженной группировки на подразделения азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. В результате инцидента погиб военный вооруженных сил Азербайджана.

Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группировка или отряд из шести человек из армянских вооруженных сил, которые остались на территории, напала на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акакий). В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Ганбари Эльмир Раиль", - заявили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что еще одного солдата Алиева Эмина Сулеймана ранили.

Азербайджан заявил, что "в результате принятых мер все шесть членов армянской вооруженной группировки были уничтожены".

Напомним, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мировое соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.

Также сообщалось, что 25 декабря в Азербайджане началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе.