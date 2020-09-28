Азербайджан заявил о более 550 убитых армянских военных

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении. Потери среди военнослужащих в Баку не уточнили.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Как отмечали в НАТО, конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, поэтому сторону должны вернуться за стол переговоров.

К переговорам призывали Баку и Ереван и в Европейском союзе.