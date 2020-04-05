Азербайджан закрыл все границы из-за коронавируса

Власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы из-за коронавируса COVID-19. Соответствующее решение принял Оперативный штаб при кабинете министров страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Day.Az.

Въезд и выезд через азербайджанскую границу приостанавливается с 00:00 5 апреля по 00:00 20 апреля. Исключением станет трансграничная перевозка грузов.

Ожидается, что данная мера позволит быстрее изолировать зараженных внутри страны, а также оперативно выявить и поместить на карантин их контакты.

Проживающих за границей гражданам Азербайджана рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать санитарный режим стран прибывания и воздержаться от визитов.

Напомним, первый летальный случай от COVID-19 в Азербайджане был подтвержден 12 марта.

В стране ввели карантин, который действует с 24 марта по 20 апреля. Так, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, а также приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки.

Как писало РБК-Украина, 31 марта в столице Азербайджана Баку закрыли метрополитен для борьбы с распространением коронавируса.