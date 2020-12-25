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Азербайджан начал демобилизацию мобилизованных для войны в Карабахе

Автор: Дмитрий Левицкий

В Азербайджане сегодня началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

Мобилизация будет постепенной. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря до 15 апреля 2021 года.

Отметим, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.

Напомним, 11 декабря парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое действовало с 27 сентября. Военное положение действовало на прифронтовых территориях Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря Азербайджан и Армения обменялись пленными по принципу "всех на всех". В Баку вернулись 12 человек, а в Ереван - 44.

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