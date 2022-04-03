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Авторам проекта об изменении гимна Украины лучше взять в руки оружие, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против законопроекта об изменении национального гимна Украины. Глава государства посоветовал его авторам взять в руки оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"У меня вопрос этих лиц: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такой час пришел, что можно гимн менять, когда тебе захочется?", - заявил Зеленский.

Он призвал политиков, которые предлагают изменить гимн, успокоить эмоции.

"Прекратите выставлять себе дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-нибудь поймете. И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", - сказал он.

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Владимир Зеленский