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Автопрогулка с сыночком: Осадчая трогательно обратилась к фанам в День защиты детей (фото)


Катя Осадчая показала в сети новое семейное фото

Катя Осадчая в Международный день защиты детей умилила сеть новым снимком со своим двухлетнем сыночком Иваном, который отправился с мамой на "автомобильную прогулку". Известная украинская телеведущая опубликовала фото на своей страничке в Instagram вместе с трогательным обращением ко всем родителям.

Отметим, что ранее ведущая передачи "Светская жизнь" радовала поклонников теплым семейным кадром вместе с Ваней, на котором предстала в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице. 

Нынешний снимок - не менее солнечный и нежный.

"Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав. Дети - это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека", - написала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

Также знаменитость подчеркнула, что "громкие слова" о том, что не бывает чужих детей, на самом деле - полностью правдивые.

"Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть ежедневно будет день ребенка", - призвала Катя.

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

В комментариях к ее посту подписчики Осадчей восхищаются фото и высказывают солидарность с мнением относительно праздника. 

  • С Днем защиты детей! Кто дороже всех на свете? Ну конечно наши дети! Зайки, солнышки, цветочки наши дочки и сыночки! Счастья нашим детям!
  • Всем детям умных, добрых, любящих родителей!
  • Катя, я благодарю Бога за вас! Вы ангел, несущий любовь!
  • Вот это правильно. Деток нужно любить всегда и вне зависимости от того, какой день!
  • Катя, вы без мейк-апа красивее и милее!
  • Просто прекрасно!
  • Маленький Горбунов!...

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Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE. 

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