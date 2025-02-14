Автомобілі отруюють повітря не тільки вихлопами: дослідження

Нове дослідження засвідчило, що навіть за умови відмови від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння забруднення довкілля не зникне. Вчені виявили, що мікроскопічні частинки, що викидаються в повітря через зношування гальмівних колодок, можуть бути навіть більш токсичними, ніж викиди дизельних двигунів.

Особливу небезпеку становлять частинки, що містять мідь: вони можуть викликати запальні реакції в легенях. Вплив забруднення від автомобілів уже давно пов'язують із підвищеним ризиком серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Однак, тоді як раніше основна увага приділялася вихлопним газам, дослідники попереджають, що значну загрозу становлять викиди, які виникають унаслідок тертя шин, доріг і гальмівних механізмів.

Дослідження, проведене вченими Університету Саутгемптона, показало, що найбільшу небезпеку серед усіх протестованих гальмівних колодок становлять безазбестові органічні. Вони виявилися більш токсичними для клітин легень, ніж частинки дизельних вихлопів.

На другому місці за рівнем токсичності - керамічні колодки. Доктор Джеймс Паркін, провідний автор дослідження, зазначив, що багато хто вважає електромобілі повністю екологічно чистими, але вони продовжують виробляти шкідливі частинки через тертя і зношування доріг, шин і гальм.

Експерти закликають звернути більше уваги на регулювання цих невихлопних джерел забруднення, оскільки вони вже становлять більшу частину викидів твердих частинок від транспорту у Великій Британії та деяких країнах Європи.