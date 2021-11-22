Автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине

Автомобиль, предположительно, въехал в рождественскую процессию в городе Уокешо (штат Висконсин). Пострадало большое число людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS .

О возможных жертвах информации пока нет.

Источники телекомпании утверждают, что после того, как автомобиль въехал в толпу, на месте происшествия раздались выстрелы. На месте проводится эвакуация.

Пользователи Twitter публикуют видеозапись, на которой видно автомобиль, на большой скорости движущийся по маршруту рождественского парада. Сам момент происшествия на кадрах видеозаписи не запечатлен.