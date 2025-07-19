Автомобіль в'їхав у натовп у Лос-Анджелесі: десятки людей постраждали

За даними пожежної служби Лос-Анджелеса, інцидент стався у Східному Голлівуді (район у центральній частині міста) на бульварі Санта-Моніка.

Унаслідок того, що сталося, постраждали щонайменше 28 осіб. Згідно з даними поліції Лос-Анджелеса, трьох постраждалих доправили в лікарню в критичному стані, шістьох - у важкому. Решта 19 осіб - у задовільному стані.

Транспортування пацієнтів координувала пожежна служба. За даними відомства, на місці події працювали 124 пожежники.

"На відеозаписі інциденту видно, як кільком постраждалим на вулиці та тротуарі надають допомогу. Деяких із них забирають на ношах, поки поліція оточила територію", - пише CNN.

Також відомо, що видання наразі звернулося до поліцейського управління Лос-Анджелеса за додатковою інформацією.