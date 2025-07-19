ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Автомобіль в'їхав у натовп у Лос-Анджелесі: десятки людей постраждали

Субота 19 липня 2025 15:40
UA EN RU
Автомобіль в'їхав у натовп у Лос-Анджелесі: десятки людей постраждали Ілюстративне фото: троє постраждалих у критичному стані, ще п'ятеро у важкому (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уранці суботи, 19 липня, невідомий автомобіль в'їхав у натовп людей у Лос-Анджелесі. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Guardian.

За даними пожежної служби Лос-Анджелеса, інцидент стався у Східному Голлівуді (район у центральній частині міста) на бульварі Санта-Моніка.

Унаслідок того, що сталося, постраждали щонайменше 28 осіб. Згідно з даними поліції Лос-Анджелеса, трьох постраждалих доправили в лікарню в критичному стані, шістьох - у важкому. Решта 19 осіб - у задовільному стані.

Транспортування пацієнтів координувала пожежна служба. За даними відомства, на місці події працювали 124 пожежники.

"На відеозаписі інциденту видно, як кільком постраждалим на вулиці та тротуарі надають допомогу. Деяких із них забирають на ношах, поки поліція оточила територію", - пише CNN.

Також відомо, що видання наразі звернулося до поліцейського управління Лос-Анджелеса за додатковою інформацією.

Інші інциденти

Нагадаємо, 26 травня в Ліверпулі (Британія) автомобіль протаранив натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем'єр-лізі. Унаслідок інциденту постраждали кілька людей.

Також ми писали, що 7 ідея в німецькому місті Пассау автомобіль теж в'їхав у групу людей. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 5 осіб, зокрема 38-річна дружина водія та його 5-річна донька.

Translated with DeepL.com (free version)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Сполучені Штати Америки Лос-Анджелес
Новини
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Пекло в Павлограді, дроновий терор в Одесі та Шостці: все про атаку на Україну
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні