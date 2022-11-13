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Автомобіль "Укрзалізниці" підірвався на міні: постраждали шестеро людей

Фото: автомобіль "Укрзалізниці" підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобіль із співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні у звільненій частині Херсонської області.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

За його словами, внаслідок пригоди постраждали шестеро людей. На щастя, під час підриву машини ніхто не загинув.

"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами "Укрзалізниці", перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі", - зазначив Єнін.

Раніше ми писали, що УЗ почала продаж квитків на поїзд до Херсона. Усі гроші від продажів будуть витрачені на автомобілі для сполучення деокупованих міст та сіл із залізничними станціями.

Нагадаємо, що 11 листопада у ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

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УкрзалізницяХерсонська областьВторгнення Росії до України