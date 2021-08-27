Автомобиль, телевизоры или велосипед: в Виннице разыграют подарки среди вакцинированных
В Виннице разыграют подарки среди вакцинированных от коронавируса. Украинцы смогут выиграть автомобиль, телевизоры или велосипед.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Винницкого городского совета.
Участие в розыгрыше могут принять винничане, прошедшие полный курс иммунизации. Решение о проведении акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" приняли на заседании исполкома.
Что можно выиграть
19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз - автомобиль Toyota Corolla.
Сроки
Регистрация
Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого городского совета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно будет написать заявление в любом отделении ЦПАУ в Виннице.
Регистрация участников должна начаться 1 сентября. Для первого розыгрыша она завершится 17 октября, для второго - 13 ноября, для третьего - 15 декабря.
Победителей акции будут определять с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников.
Принять участие в акции смогут жители Винницкой городской территориальной общины в возрасте от 16 лет, которые имеют декларацию с семейным врачом и которые прошли полный курс вакцинации.