Автомати в холодильниках, гранати в лісі: СБУ викрила схему продажу "трофейної" зброї

За повідомленням служби, СБУ разом з Нацполіцією запобігла новим спробам налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

Під час комплексної операції правоохоронцям вдалося затримати 4-х ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету.

У зловмисників вилучили російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівку і протитанкові міни.

Автомати у холодильниках

У Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох чоловіків, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України.

За матеріалами справи, ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли "Калаші" замовникам через поштові сервіси. Посилки декларували як "побутові товари".

Гранатомети для криміналітету

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами.

Один з них вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший - підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

Гранати в лісі

У Миколаївській області затримали мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

Що загрожує затриманим

Наразі всім затриманим повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це стаття про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.