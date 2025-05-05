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Автомати в холодильниках, гранати в лісі: СБУ викрила схему продажу "трофейної" зброї

Фото: СБУ викрила 4 ділків, які продавали трофейну зброю (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Гайдук

Четверо ділків намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні. Правоохоронці викрили і затримали зловмисників, їм загрожує чималий тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

За повідомленням служби, СБУ разом з Нацполіцією запобігла новим спробам налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

Під час комплексної операції правоохоронцям вдалося затримати 4-х ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету.

У зловмисників вилучили російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівку і протитанкові міни.

Автомати у холодильниках

У Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох чоловіків, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України.

За матеріалами справи, ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли "Калаші" замовникам через поштові сервіси. Посилки декларували як "побутові товари".

Гранатомети для криміналітету

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами.

Один з них вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший  - підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

Гранати в лісі 

У Миколаївській області затримали мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

Що загрожує затриманим 

Наразі всім затриманим повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це стаття про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Незаконний продаж зброї

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України та Національної поліції припинили спроби нелегального продажу зброї та боєприпасів у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. П'ятьох зловмисників було заарештовано "на гарячому". Вони продавали гранати, вибухівку, автомати та гранатомети.

Влітку минулого року правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку також в декількох областях України.

Окрім цього, було затримано групу торгівців нелегальною зброєю, які діяли у чотирьох українських регіонах.

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