Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости. С каждым днем их количество снижается.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.

"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото - и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

Напомним, 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

РБК-Украина писало, что сроки запуска этой системы дважды переносились, пока Кабинет министров не определился с окончательной датой - 1 июня.