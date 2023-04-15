UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено: як об'їхати

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими. Наразі рух транспорту на місці пригоди ускладнений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції України.

Як відзначають правоохоронці, ДТП сталась на об'їзній міста Житомира, поруч з селом Глибочиця.

"Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та організували реверсний рух. Для легкових транспортних засобів, об'їзд місця пригоди організовано через місто Житомир", - додає пресслужба.

Наразі на місці подій працюють слідчі, медики й ДСНС.

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено (t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово був зупинений рух. Усе через аварію за участі автобуса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПКиїв