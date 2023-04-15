На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими, рух ускладнено: як об'їхати

На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП з потерпілими. Наразі рух транспорту на місці пригоди ускладнений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції України.

"Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху та організували реверсний рух. Для легкових транспортних засобів, об'їзд місця пригоди організовано через місто Житомир", - додає пресслужба.

Як відзначають правоохоронці, ДТП сталась на об'їзній міста Житомира, поруч з селом Глибочиця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово був зупинений рух. Усе через аварію за участі автобуса.

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