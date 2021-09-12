На автодороге "Львов-Луцк" произошло ДТП. Погибла несовершеннолетняя пассажирка

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Лагуна", 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся", - пишет пресс-служба.

В результате аварии, от полученных тяжелых ран, погибла 17-летняя пассажирка. Еще трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет были госпитализированы.

Согласно данным следствия, во время управления автомобилем водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины водителю грозит лишение свободы сроком до десяти лет.