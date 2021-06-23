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Автобус с журналистами попал в ДТП в Иране: два человека погибли, десятки пострадали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Иране перевернулся автобус с представителями СМИ. В результате ДТП погибли две журналистки, еще 21 корреспондент пострадал. Причины аварии устанавливаются.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что автобус с журналистами направлялся в Западный Азербайджан к озеру Урмия, где находится плотина Кани-Сиб. Корреспонденты планировали сделать материал об экологическом состоянии водоема.

"Автобус, в котором находились журналисты, перевернулся. В результате происшествия пострадал 21 журналист и, к сожалению, две журналистки скончались", - цитирует издание главу центра неотложной помощи в провинции Урми Багера Бахрами.

На место ДТП направлены три команды спасателей. Причины аварии устанавливаются.

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