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Автобус упав з мосту. В Бразилії футбольна команда потрапила у ДТП: є жертви

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Вівторок 31 січня 2023 06:21
Автобус упав з мосту. В Бразилії футбольна команда потрапила у ДТП: є жертви Фото: У Бразилії футбольна команда потрапила в ДТП (cnnbrasil.com.br)
Автор: Олег Васьків

У Бразилії 30 січня під час руху впав із мосту автобус, що перевозив підлітків з любительської футбольної команди Ріо-де-Жанейро. Внаслідок аварії 4 особи загинули, а 28 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що серед жертв один дорослий і троє дітей віком 14-17 років. Усього в салоні перебувало 28 підлітків, четверо повнолітніх пасажирів і водій.

Після падіння автобуса із 10-метрової висоти, рятувальникам довелося використовувати спецобладнання, аби звільнити заблокованих усередині людей.

"Дехто із поранених перебуває у важкому стані. Одним із тих, хто зазнав травм, є водій, якому ще належить розповісти, що сталося”, - додають журналісти.

Нагадаємо, у Перу автобус з туристами зірвався в прірву. Щонайменше 24 особи загинули внаслідок ДТП.

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