В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовой фургон и пассажирский автобус. В последнем находились 56 паломников, которые возвращались из столицы во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"28 июля в 02:34 поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Синев Ровенского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев",- говорится в сообщении
На месте ДТП спасатели увидели опрокинутый на бок грузовой фургон. После чего они отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне, чтобы предотвратить загорание.
Как сообщают в ГСЧС, среди пострадавших - водитель фургона.
В пассажирском автобусе, где находились 56 паломников и 2 водителя никто не пострадал.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
К оказанию помощи были привлечены 1 единица спецтехники ГСЧС и 5 спасателей.
Фото: автобус с паломниками попал в ДТП на трассе Киев-Чоп (фото facebook.com/dsns.rivne)