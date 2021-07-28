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Автобус с паломниками попал в ДТП на трассе Киев-Чоп

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Ровенская область, Среда 28 июля 2021 10:25
Автобус с паломниками попал в ДТП на трассе Киев-Чоп Фото: автобус с паломниками попал в ДТП на трассе Киев-Чоп (фото facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовой фургон и пассажирский автобус. В последнем находились 56 паломников, которые возвращались из столицы во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"28 июля в 02:34 поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Синев Ровенского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев",- говорится в сообщении

На месте ДТП спасатели увидели опрокинутый на бок грузовой фургон. После чего они отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне, чтобы предотвратить загорание.

Как сообщают в ГСЧС, среди пострадавших - водитель фургона.

В пассажирском автобусе, где находились 56 паломников и 2 водителя никто не пострадал.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

К оказанию помощи были привлечены 1 единица спецтехники ГСЧС и 5 спасателей.

Фото: автобус с паломниками попал в ДТП на трассе Киев-Чоп (фото facebook.com/dsns.rivne)

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