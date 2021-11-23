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Автобус с нелегалами в Турции попал в ДТП: 16 человек ранены, а другие мигранты сбежали

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 23 ноября в районе Лалапаша турецкого города Эдирне произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил нелегальных мигрантов. В результате трагедии пострадали 16 человек, а остальные сбежали с места ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Вследствие этого микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В аварии пострадали 16 человек - их госпитализировали в больницу. Состояние одного из мигрантов врачи оценили как тяжелое. А нелегалы, которые не пострадали в ДТП, скрылись с места происшествия.

Известно, что микроавтобус с мигрантами направлялся из Стамбула в Болгарию. Всего в салоне находились более 30 пассажиров.

Напомним, ночью в западной Болгарии на автомагистрали "Стума" в ДТП попал туристический автобус. В результате аварии вспыхнул пожар, погибли по меньшей мере 45 человек (по другой версии 46), из которых 12 - дети.

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ДТПТурция