UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Автобус футбольного клубу потрапив у ДТП у Житомирській області, є постраждалі

Фото: місце ДПТ з тренерами та функціонерами ФК "Ужгород" (instagram.com/fc_uzhhorod)
Автор: Володимир Костирін

У Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу "Ужгород", яка прямувала на сьогоднішній матч Другої ліги з ФК "Полісся-2". Внаслідок ДТП постраждали п'ять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФК "Ужгород".

Зазначається, що аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира. 

"Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк, яких доправили до найближчої лікарні", - розповіли у клубі.

Крім того, додали в ФК, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.

В "Ужгороді" також розповіли, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - поінформували в ФК.

 

У ДПТ потрапив мікроавтобус із тренерами та функціонерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПФутболісти