Автобус футбольного клубу потрапив у ДТП у Житомирській області, є постраждалі

Зазначається, що аварія сталася за сотню кілометрів до Житомира.

"Тілесні ушкодження отримали головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський, лікар Володимир Червіняк, яких доправили до найближчої лікарні", - розповіли у клубі.

Крім того, додали в ФК, постраждали й фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор Фелікс Ардельянов, які отримали травми меншої тяжкості.

В "Ужгороді" також розповіли, що мікроавтобус після аварії сильно побитий, і, ймовірно, відремонтувати транспорт не зможуть.

"Команда отримала психологічний удар напередодні гри, проте після тривалих слідчих дій все ж поїхала на вечірнє тренування. У досить обмеженому складі "Ужгород" готується вийти на поле і попри негаразди продемонструвати свій характер", - поінформували в ФК.

У ДПТ потрапив мікроавтобус із тренерами та функціонерами ФК "Ужгород" (фото: instagram.com/fc_uzhhorod)