Авто і небезпека: коли швидкість стає смертельною

Чесно сказати, питання в заголовку – суцільна провокація: якщо аварія сталася, то швидкість вже була небезпечною. Але в наш час ніхто не буде рухатись на межі кількох кілометрів на годину, коли можна уникнути ДТП в принципі. Тому і автовиробники, і законодавці всіх країн намагаються закріпити на практиці швидкості, які були б безпечними, коли аварія вже сталася – так, щоб в ній не загинули і не травмувалися тяжко люди.

Яка швидкість смертельно небезпечна при ДТП

Конкретні значення якогось безпечного ліміту ніхто не назве, хоча можна зрозуміти, що автомобільні конструктори на якісь цифри таки орієнтуються. Наприклад, один з провідних європейських автовиробників, проголошуючи свого часу обіцянку, що через умовні 20 років в його автівках не загине жодна людина, робив зноску, як то кажуть, дрібними літерами: якщо машина рухатиметься не швидше 80 км/год. І слід визнати, що це був би дуже непоганий результат, адже факторів, які впливають на наслідки ДТП, дуже багато, і швидкість самої машини – лише один з чинників.

Так чи інакше, експерти з безпеки руху та фізіології людини вивели більш-менш точні значення смертельно небезпечної швидкості авто.

Пішохід

Людина, яка не захищена жодним транспортним засобом, отримує ушкодження і від удару о машину, і об асфальт або придорожні об’єкти. Пригадайте – тестовий інститут Euro NCAP додає зірок безпеки тим моделях, які після наїзду утримують пішохода на своєму капоті. З’ясовано, що після удару машиною, яка рухалася швидше за 40 км/год, вижити людині дуже непросто. А удар машиною зі швидкості 60 км/год переживає тільки 15 % потерпілих в такий спосіб пішоходів.

Велосипедист

Людині, яка сидить на висоті метра над дорогою, благополучно перенести зіткнення з машиною ще важче, ніж пішоходові. Тому що і падати на асфальт вище, і шансів долетіти до коліс інших машин більше. Коротше кажучи, щоб завдати велосипедистові фатальних ушкоджень, машині достатньо вдарити його на швидкості 40 – 50 км/год.

Мотоцикліст

Важких травм мотоцикліст зазнає не стільки від падіння на асфальт, скільки внаслідок свого "рикошету" на інші машини чи на об’єкти придорожньої інфраструктури. І це за умови, що мотоцикліст має на голові шолом. Тож для байкера багато що залежить від обстановки на дорозі і від його власної швидкості. Проте навіть якщо він стоятиме на місці, зіткнення з ним машини, що рухається на 60 км/год, буде достатньо для сумного фіналу.

Люди в автомобілі

Для екіпажу легкового авто результат, як не дивно, найменш передбачуваний. Адже водієві можна тихо крастися на 50 км/год і випадково вилетіти на зустрічну, де перетнутись з трактором, який чесно тримає свої дозволені 40 км/год. І сумарної швидкості зближення 90 км/год виявиться достатньо для великого лиха. А можна на тих же 50 км/год "поцілуватись" із запаркованим автобусом і не отримати жодної подряпини. Більш суворі умови при боковому зіткненні: при 65 км/год в машині виживає лише 15 % водіїв та пасажирів. Одне слово, вижити в автомобілі навіть на високій швидкості легше, але ж і середня швидкість руху типового авто теж висока. Наголосимо, що тут ми говоримо тільки про людей, які пристібаються ременями безпеки.



Коротко

Насамкінець ще раз нагадаємо, що швидкість впливає не тільки на наслідки аварії, а і на її причину. Адже чим більше швидкість руху, тим більша ймовірність ДТП. Тому що машину, яка швидко рухається важче помітити на дорозі іншим учасникам руху, також її важче зупинити самому водієві. І часу, щоб помітити небезпеку і зреагувати на неї у водія-торопиги теж менше. Тож сідаючи за кермо, пам’ятайте про ці нюанси і про відповідальність, яку ви берете на себе, у тому числі і за пасажирів своєї власної машини.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Motor і Euro NCAP.