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Авто і небезпека: коли швидкість стає смертельною

П'ятниця 14 березня 2025 08:15
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Авто і небезпека: коли швидкість стає смертельною Фото: коли швидкість стає смертельною (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За статистикою аварійності одна з найпоширеніших причин ДТП – перевищення швидкості водієм. А відносно чого перевищення – яка швидкість вважається безпечною?

Про межі швидкості, зіткнення на якій не буде смертельним, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чесно сказати, питання в заголовку – суцільна провокація: якщо аварія сталася, то швидкість вже була небезпечною. Але в наш час ніхто не буде рухатись на межі кількох кілометрів на годину, коли можна уникнути ДТП в принципі. Тому і автовиробники, і законодавці всіх країн намагаються закріпити на практиці швидкості, які були б безпечними, коли аварія вже сталася – так, щоб в ній не загинули і не травмувалися тяжко люди.

Яка швидкість смертельно небезпечна при ДТП

Конкретні значення якогось безпечного ліміту ніхто не назве, хоча можна зрозуміти, що автомобільні конструктори на якісь цифри таки орієнтуються. Наприклад, один з провідних європейських автовиробників, проголошуючи свого часу обіцянку, що через умовні 20 років в його автівках не загине жодна людина, робив зноску, як то кажуть, дрібними літерами: якщо машина рухатиметься не швидше 80 км/год. І слід визнати, що це був би дуже непоганий результат, адже факторів, які впливають на наслідки ДТП, дуже багато, і швидкість самої машини – лише один з чинників.

Так чи інакше, експерти з безпеки руху та фізіології людини вивели більш-менш точні значення смертельно небезпечної швидкості авто.

Авто і небезпека: коли швидкість стає смертельною

Пішохід

Людина, яка не захищена жодним транспортним засобом, отримує ушкодження і від удару о машину, і об асфальт або придорожні об’єкти. Пригадайте – тестовий інститут Euro NCAP додає зірок безпеки тим моделях, які після наїзду утримують пішохода на своєму капоті. З’ясовано, що після удару машиною, яка рухалася швидше за 40 км/год, вижити людині дуже непросто. А удар машиною зі швидкості 60 км/год переживає тільки 15 % потерпілих в такий спосіб пішоходів.

Велосипедист

Людині, яка сидить на висоті метра над дорогою, благополучно перенести зіткнення з машиною ще важче, ніж пішоходові. Тому що і падати на асфальт вище, і шансів долетіти до коліс інших машин більше. Коротше кажучи, щоб завдати велосипедистові фатальних ушкоджень, машині достатньо вдарити його на швидкості 40 – 50 км/год.

Мотоцикліст

Важких травм мотоцикліст зазнає не стільки від падіння на асфальт, скільки внаслідок свого "рикошету" на інші машини чи на об’єкти придорожньої інфраструктури. І це за умови, що мотоцикліст має на голові шолом. Тож для байкера багато що залежить від обстановки на дорозі і від його власної швидкості. Проте навіть якщо він стоятиме на місці, зіткнення з ним машини, що рухається на 60 км/год, буде достатньо для сумного фіналу.

Люди в автомобілі

Для екіпажу легкового авто результат, як не дивно, найменш передбачуваний. Адже водієві можна тихо крастися на 50 км/год і випадково вилетіти на зустрічну, де перетнутись з трактором, який чесно тримає свої дозволені 40 км/год. І сумарної швидкості зближення 90 км/год виявиться достатньо для великого лиха. А можна на тих же 50 км/год "поцілуватись" із запаркованим автобусом і не отримати жодної подряпини. Більш суворі умови при боковому зіткненні: при 65 км/год в машині виживає лише 15 % водіїв та пасажирів. Одне слово, вижити в автомобілі навіть на високій швидкості легше, але ж і середня швидкість руху типового авто теж висока. Наголосимо, що тут ми говоримо тільки про людей, які пристібаються ременями безпеки.

Авто і небезпека: коли швидкість стає смертельною
Коротко

Насамкінець ще раз нагадаємо, що швидкість впливає не тільки на наслідки аварії, а і на її причину. Адже чим більше швидкість руху, тим більша ймовірність ДТП. Тому що машину, яка швидко рухається важче помітити на дорозі іншим учасникам руху, також її важче зупинити самому водієві. І часу, щоб помітити небезпеку і зреагувати на неї у водія-торопиги теж менше. Тож сідаючи за кермо, пам’ятайте про ці нюанси і про відповідальність, яку ви берете на себе, у тому числі і за пасажирів своєї власної машини.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Motor і Euro NCAP.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому пішохід не завжди правий.

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