В Австрії винесли вирок італійцю, який ґвалтував 13-річну біженку з України, - ЗМІ

73-річного громадянина Італії визнали винним у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої та присудили 8 років позбавлення волі. Однак цей вирок ще не є остаточним, тобто, його можна оскаржити.

Італієць, своєю чергою, не визнав себе винним, але зізнався у виготовленні матеріалу, пов'язаного із сексуальним насильством над дітьми.

"У цьому випадку також було винесено вирок за зловживання владою, оскільки 73-річний чоловік частково вважався опікуном неповнолітньої жертви", - додає AP.