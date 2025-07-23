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В Австрії винесли вирок італійцю, який ґвалтував 13-річну біженку з України, - ЗМІ

Середа 23 липня 2025 08:56
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В Австрії винесли вирок італійцю, який ґвалтував 13-річну біженку з України, - ЗМІ Ілюстративне фото: в Австрії винесли вирок італійцю, який ґвалтував 13-річну біженку з України (facebook.com/innenministerium2)
Автор: Сергій Пишкін

Окружний суд австралійського міста Корнеубурга виніс вирок 73-річному італійцю через численні насильства над неповнолітньою біженкою з України, які призвели до вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

73-річного громадянина Італії визнали винним у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої та присудили 8 років позбавлення волі. Однак цей вирок ще не є остаточним, тобто, його можна оскаржити.

Італієць, своєю чергою, не визнав себе винним, але зізнався у виготовленні матеріалу, пов'язаного із сексуальним насильством над дітьми.

"У цьому випадку також було винесено вирок за зловживання владою, оскільки 73-річний чоловік частково вважався опікуном неповнолітньої жертви", - додає AP.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Італії нещодавно знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла декілька тижнів тому.

Також на початку червня стало відомо про вбивство дружини та доньки українського військового у бельгійському місті Хаасроде.

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