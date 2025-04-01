У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

У вівторок вранці на автомагістралі неподалік Зеебенштайна (Австрія) сталася масштабна аварія. Мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення.

За попередніми даними поліції, аварія сталася близько 6:20 ранку. Мікроавтобус на великій швидкості врізався в задню частину вантажівки, яка, ймовірно, виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів опинилася заблокованою всередині.

Фото: ORF

На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих довелося визволяти за допомогою гідравлічного обладнання. До ліквідації наслідків аварії залучили три медичні гелікоптери, дев’ять рятувальних машин і пожежні бригади.

У поліції повідомили, що серед пасажирів мікроавтобуса були громадяни України. Водночас речник поліції Йоганн Баумшлагер виключив версію контрабанди чи переслідування транспортного засобу.

Оновлено 14:37

За інформацією ORF, внаслідок загинули чотири жінки з України. Ще чотири особи отримали серйозні травми та були доставлені до лікарень Нижньої Австрії та Бургенланду.

У поліції поки що не можуть точно визначити причину зіткнення, оскільки розслідування триває. Наразі проводяться допити свідків, аби з'ясувати всі обставини.

За словами Йоганна Баумшлагера, у мікроавтобусі не було дітей.