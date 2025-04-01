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У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

Фото: ДТП у Австрії з українцями (ORF)
Автор: Владислава Ткаченко

В Австрії на трасі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. У результаті аварії загинули та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

У вівторок вранці на автомагістралі неподалік Зеебенштайна (Австрія) сталася масштабна аварія. Мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення.

За попередніми даними поліції, аварія сталася близько 6:20 ранку. Мікроавтобус на великій швидкості врізався в задню частину вантажівки, яка, ймовірно, виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів опинилася заблокованою всередині.

 Фото: ORF

На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих довелося визволяти за допомогою гідравлічного обладнання. До ліквідації наслідків аварії залучили три медичні гелікоптери, дев’ять рятувальних машин і пожежні бригади.

У поліції повідомили, що серед пасажирів мікроавтобуса були громадяни України. Водночас речник поліції Йоганн Баумшлагер виключив версію контрабанди чи переслідування транспортного засобу.

Оновлено 14:37

За інформацією ORF, внаслідок загинули чотири жінки з України. Ще чотири особи отримали серйозні травми та були доставлені до лікарень Нижньої Австрії та Бургенланду.

У поліції поки що не можуть точно визначити причину зіткнення, оскільки розслідування триває. Наразі проводяться допити свідків, аби з'ясувати всі обставини.

За словами Йоганна Баумшлагера, у мікроавтобусі не було дітей. 

Нагадаємо, 5 червня 2024 року в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo . Внаслідок аварії загинули щонайменше чотири особи.

Крім того, 16 червня 2024 року, в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.

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