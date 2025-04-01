У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
В Австрії на трасі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. У результаті аварії загинули та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.
У вівторок вранці на автомагістралі неподалік Зеебенштайна (Австрія) сталася масштабна аварія. Мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення.
За попередніми даними поліції, аварія сталася близько 6:20 ранку. Мікроавтобус на великій швидкості врізався в задню частину вантажівки, яка, ймовірно, виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів опинилася заблокованою всередині.
На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих довелося визволяти за допомогою гідравлічного обладнання. До ліквідації наслідків аварії залучили три медичні гелікоптери, дев’ять рятувальних машин і пожежні бригади.
У поліції повідомили, що серед пасажирів мікроавтобуса були громадяни України. Водночас речник поліції Йоганн Баумшлагер виключив версію контрабанди чи переслідування транспортного засобу.
Оновлено 14:37
За інформацією ORF, внаслідок загинули чотири жінки з України. Ще чотири особи отримали серйозні травми та були доставлені до лікарень Нижньої Австрії та Бургенланду.
У поліції поки що не можуть точно визначити причину зіткнення, оскільки розслідування триває. Наразі проводяться допити свідків, аби з'ясувати всі обставини.
За словами Йоганна Баумшлагера, у мікроавтобусі не було дітей.
Нагадаємо, 5 червня 2024 року в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до Чопа (Україна), потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargo . Внаслідок аварії загинули щонайменше чотири особи.
Крім того, 16 червня 2024 року, в Румунії автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні.
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