Австрия заявила об отсутствии вспышек коронавируса после открытия магазинов

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За три недели Минздрав страны не зафиксировал ухудшения ситуации

В Австрии не произошло резкого увеличения заболевших коронавирусом после ослабления карантина 14 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Австрия разрешила работу небольших магазинов три недели назад. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил, что за это время не было зафиксировано резких скачков заражения, а ситуация в стране в целом стабилизировалась.

"У нас нет признаков заметного увеличения в отдельных областях. Ситуация очень, очень постоянная, очень, очень стабильная, и это действительно очень, очень позитивная, хорошая ситуация", - сказал он.

По словам Аншобера, ежедневный прирост больных COVID-19 составляет лишь 0,2%. Так, за прошлые сутки было подтверждено 29 новых случаев коронавируса.

При этом граждан по прежнему призывают относится к вирусу со всей ответственностью во избежание второй волны заболеваний.

Всего в Австрии COVID-19 заразились 15,6 тыс. граждан. Почти все выздоровели. Еще 606 человек скончались от осложнений.

Кривая заражений в Австрии пошла вниз в начале апреля. Тогда же страна стала первой среди членов ЕС, кто представил план выхода из карантина. С 14 апреля открылись магазины, с 1 мая - торговые центры и парикмахерские.

15 мая в Австрии откроют рестораны и бары. Также разрешат проведение религиозных служб. Кроме этого с 15 мая начнут поэтапно открываться школы для учеников младших классов.