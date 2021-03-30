Австрия может закупить миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Австрия может закупить миллион доз российской вакцины от коронавируса. Поставки препарата "Спутник V" начнутся в апреле.
Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает exxpress.at.
Сообщается, что закупку согласовывал Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Когда дело касается вакцины, не может быть никаких геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята… Если Австрия получит дополнительный миллион доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - заявил Курц.
Также сообщается, что поставка 300 000 доз ожидается в апреле, 500 000 доз в мае и 200 000 доз в начале июня 2021 года. Стороны уже подписали соглашение о неразглашении для обмена конфиденциальными документами.
Отметим, на сегодня регистрацию "Спутника V" рассматривает медицинский регулятор ЕС, но несколько стран Европы уже вакцинируют ней свое население.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов Украины заявил, что российскую вакцину "Спутник V" не зарегистрируют ни при каких условиях.
А Литва, например, выступает против признания российской вакцины в "паспортах вакцинации" ЕС.