Австрия может закупить миллион доз российской вакцины "Спутник V"

Сообщается, что закупку согласовывал Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда дело касается вакцины, не может быть никаких геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята… Если Австрия получит дополнительный миллион доз вакцины, возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - заявил Курц.

Также сообщается, что поставка 300 000 доз ожидается в апреле, 500 000 доз в мае и 200 000 доз в начале июня 2021 года. Стороны уже подписали соглашение о неразглашении для обмена конфиденциальными документами.

Отметим, на сегодня регистрацию "Спутника V" рассматривает медицинский регулятор ЕС, но несколько стран Европы уже вакцинируют ней свое население.