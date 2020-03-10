ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австрия закрыла въезд в страну для граждан Италии из-за коронавируса

Новости » В мире     10.03.2020 - 13:19
Австрия закрыла въезд в страну для граждан Италии из-за коронавируса
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Исключением станут граждане, которые будут иметь справку об отсутствии вируса

В связи со вспышкой коронавируса COVID-19, Австрия запретила въезд в страну для граждан Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

По словам федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, попасть в страну из Италии можно будет только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

Австрийцев, которые сейчас находятся в Италии, МИД страны намерен в срочном порядке эвакуировать. После этого их отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин.

По данным Министерства здравоохранения Австрии, количество случаев заражения вирусом в стране достигло 158 человек.

Всего, по информации Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе коронавирусом заразились больше 15 тыс. человек. Больше всего случаев в Италии - около 10 тыс. От вируса скончались по меньшей мере 529 человек.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за эпидемии коронавируса в этой стране.

Также РБК-Украина сообщало, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, Италия расширила карантин на всю территорию страны.

Комиссия по коронавирусу рассмотрит отмену авиасообщения с Италией Италия закроет все горнолыжные курорты
Новости Украины ИталияАвстрияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь