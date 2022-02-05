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Австрия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. За отказ - штраф до 3600 евро

Автор: Александр Белоус

Закон об обязательной вакцинации против COVID-19 вступил в силу в Австрии в субботу, 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, накануне был подписан президентом республики и канцлером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Standard.

Согласно закону, вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. До 15 февраля все не привитые жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.

С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

Как сообщало РБК-Украина, 3 февраля Федеральный совет (верхняя палата парламента) Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации против коронавируса для взрослого населения.

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