Австрия возобновила ж/д сообщение с Италией, приостановленное из-за коронавируса

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией, которое было приостановлено в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Twitter

По его словам, железнодорожное сообщение "Италия-Австрия" восстановлено.

Напомним, сегодня ночью Австрия приостановила все поезда из Италии, которые проходят через перевал Бреннер, чтобы предотвратить дальнейшее распространении коронавируса. Сообщалось, что движение пассажирских поездов были прекращены в обоих направлениях.

Также сообщалось, что пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Отметим, в Италии в результате распространения коронавируса уже зафиксировали пятый случай смерти. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.