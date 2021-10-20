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Австрия ужесточает карантин: работники сферы обслуживания будут доказывать COVID-безопасность

Автор: Дмитрий Левицкий

В Австрии решили ужесточить карантинные ограничения с 1 ноября. Правительство страны обязало работников учреждений, контактирующих с людьми, доказывать свою безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание APA.

Как решило австрийское правительство, работники заведений из сферы обслуживания будут обязаны иметь прививку от COVID-19, негативный результат теста на коронавирус или же справку о выздоровлении от этой болезни.

Правительство предусмотрело переходный период до 14 ноября. В этот период люди, у которых не будет прививки или результата теста, будут обязаны носить маску типа FFP2.

За нарушение новых правил карантина будут наказывать штрафом в размере 500 евро для работников и 3600 евро для работодателей.

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АвстрияКарантинКоронавирусВакцинация