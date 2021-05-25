Австрия приостановила прямое авиасообщение с Британией из-за индийского варианта COVID

С 1 по 20 июня самолеты из Великобритании больше не имеют права приземляться в Австрии, согласно постановлению Министерства здравоохранения, опубликованному в Федеральном вестнике закона в понедельник вечером.

Кроме того, Великобритания уже сегодня внесена в список мест с опасными вариантами вирусов.

Предыдущие подобные запреты вводились также из-за большого количества коронавирусных инфекций или случаев определенного варианта вируса.

"Как и в случае с Бразилией, Индией и Южной Африкой, въезд из Соединенного Королевства возможен лишь в очень ограниченной степени", - сообщает агентство.

Отмечается, что, по сути, въезд допускается только гражданам Австрии и лицам, которые постоянно проживают в Австрии, а также из гуманитарных соображений или "по насущным интересам республики".

Прибывшие должны пройти ПЦР-тест на коронавирус, даже если они были вакцинированы или уже выздоровели от коронавируса. Кроме того, после въезда обязателен десятидневный карантин, бесплатный тест возможен не позднее пятого дня после прибытия.