Австрия приостановила прямое авиасообщение с Британией из-за индийского варианта COVID

Австрия вновь наложила запрет на прямые рейсы из Великобритании. Решение принято из-за распространения индийского варианта коронавируса.
Об этом сообщает австрийское агентство APA.
С 1 по 20 июня самолеты из Великобритании больше не имеют права приземляться в Австрии, согласно постановлению Министерства здравоохранения, опубликованному в Федеральном вестнике закона в понедельник вечером.
Кроме того, Великобритания уже сегодня внесена в список мест с опасными вариантами вирусов.
Предыдущие подобные запреты вводились также из-за большого количества коронавирусных инфекций или случаев определенного варианта вируса.
"Как и в случае с Бразилией, Индией и Южной Африкой, въезд из Соединенного Королевства возможен лишь в очень ограниченной степени", - сообщает агентство.
Отмечается, что, по сути, въезд допускается только гражданам Австрии и лицам, которые постоянно проживают в Австрии, а также из гуманитарных соображений или "по насущным интересам республики".
Прибывшие должны пройти ПЦР-тест на коронавирус, даже если они были вакцинированы или уже выздоровели от коронавируса. Кроме того, после въезда обязателен десятидневный карантин, бесплатный тест возможен не позднее пятого дня после прибытия.
Напомним, 20 мая Австрия в рамках возобновления международных поездок решила отменить карантин для туристов, которые уезжают из стран, где благоприятная ситуация с коронавирусом. Власти страны обнародовали список из 34 стран, Британии в нем не было, как и Украины.
Отметим, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.