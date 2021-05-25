ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Австрия приостановила прямое авиасообщение с Британией из-за индийского варианта COVID

Новина українською →
Австрия, Вторник 25 мая 2021 12:55
Австрия приостановила прямое авиасообщение с Британией из-за индийского варианта COVID Фото: Австрия приостановила прямое авиасообщение с Британией (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Австрия вновь наложила запрет на прямые рейсы из Великобритании. Решение принято из-за распространения индийского варианта коронавируса.

Об этом сообщает австрийское агентство APA.

С 1 по 20 июня самолеты из Великобритании больше не имеют права приземляться в Австрии, согласно постановлению Министерства здравоохранения, опубликованному в Федеральном вестнике закона в понедельник вечером.

Кроме того, Великобритания уже сегодня внесена в список мест с опасными вариантами вирусов.

Предыдущие подобные запреты вводились также из-за большого количества коронавирусных инфекций или случаев определенного варианта вируса.

"Как и в случае с Бразилией, Индией и Южной Африкой, въезд из Соединенного Королевства возможен лишь в очень ограниченной степени", - сообщает агентство.

Отмечается, что, по сути, въезд допускается только гражданам Австрии и лицам, которые постоянно проживают в Австрии, а также из гуманитарных соображений или "по насущным интересам республики".

Прибывшие должны пройти ПЦР-тест на коронавирус, даже если они были вакцинированы или уже выздоровели от коронавируса. Кроме того, после въезда обязателен десятидневный карантин, бесплатный тест возможен не позднее пятого дня после прибытия.

Напомним, 20 мая Австрия в рамках возобновления международных поездок решила отменить карантин для туристов, которые уезжают из стран, где благоприятная ситуация с коронавирусом. Власти страны обнародовали список из 34 стран, Британии в нем не было, как и Украины.

Отметим, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Австрия
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины