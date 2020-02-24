Австрия приостановила движение пассажирских поездов с Италии из-за коронавируса

Австрия приостановила все поезда с Италии, которые проходят через перевал Бреннер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пассажирские поезда были приостановлены в обоих направлениях.

Пропуск через Альпы - важный и часто перегруженный маршрут пассажирского поезда между Италией, Австрией и Германией.

Незадолго до объявления о приостановке правительство Австрии заявило, что оно запретило въезд поезду, следовавшему в Мюнхен, Германия, из итальянской Венеции из-за подозрения в том, что двое пассажиров могут быть заражены коронавирусом.

Министерство внутренних дел Италии сообщило властям Австрии, что на борту находились два человека с симптомами лихорадки.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Кремона в области Ломбардия от коронавируса умерла женщина. Количество жертв в Италии увеличелось до трех. Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек.

РБК-Украина писало, что власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.