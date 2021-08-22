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Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Новина українською →
Вена, Воскресенье 22 августа 2021 16:17
Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca Фото: министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.

Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.

Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.

Напомним, ранее Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Австрия Вакцина от коронавируса Украина
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