Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Фото: министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.
Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.
Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.
Напомним, ранее Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.