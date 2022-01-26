UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Австрия отменяет локдаун для непривитых от COVID: известна дата

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Австрии заявило, что отменит локдаун для невакцинированных от коронавируса. Это произойдет с понедельника, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации СМИ, соответствующее решение австрийские власти приняли на фоне уменьшения госпитализаций COVID-больных.

"Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагруженности", - заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Напомним, в ноябре стало известно, что Австрия введет локдаун для не вакцинированных граждан страны. Поскольку в стране резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Между тем в Чехии и Словакии также решили ввести ограничения для непривитых.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияКарантин