Австрия активировала режим раннего предупреждения на случай прекращения поставок газа из РФ

Как прямое следствие этапа раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, которая существовала в течение нескольких недель, будет ужесточена с немедленным вступлением в силу. Меры контроля энергии, такие как нормирование, пока не планируются - они планируются только с уровня 3.

В настоящее время поставки российского газа продолжаются без ограничений. Австрийские газохранилища заполнены на 13%, что соответствует среднему показателю за последние годы. Канцлер Карл Нехаммер и министр климата Леонора Гевесслер обещают сделать все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии. При уровне раннего оповещения ситуация на рынке газа будет отслеживаться еще более внимательно.

Рано утром министерство экономики Германии объявило об уровне раннего предупреждения своего плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом. Это направлено на усиление мер предосторожности, чтобы вооружить Германию против эскалации со стороны России и, следовательно, ухудшения газоснабжения. Предпосылкой этому является требование правительства в Москве, чтобы оплата за поставки газа проводились только в рублях. Запад отвергает это. Оплата в евро или долларах была согласована в текущих контрактах.

Платежи в рублях изначально должны были вступить в силу 31 марта. Распоряжение президента России Владимира Путина о переходе на расчеты в рублях на этот четверг еще не действует, но в среду заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сказал, что поставка газа и оплата - это отдельные процессы.

Путин хочет встретиться с представителями российского газового гиганта "Газпром" и центрального банка в четверг, чтобы узнать о текущем положении дел. Объявленная встреча и отказ западных стран перейти на рубль вызвали в Европе опасения, что Россия может быстро прекратить поставки газа.