В Австрии зафиксировано рекорд по количеству заболеваний COVID-19 с 2020 года

Последний раз ежедневное количество случаев превышало 4000 в ноябре 2020 года, когда было зарегистрировано 4047 новых случаев.

Среда, как правило, имеет несколько большие показатели заболеваемости из-за того, как работает система отчетности в Австрии. Еженедельные тесты во многих школах и рабочих местах проводятся в понедельник, результаты обрабатываются во вторник и отображаются в цифрах в среду.

Однако высокий показатель нынешней среды, похоже, является частью тенденции роста.

В то же время количество людей, которые лечатся от вируса в больницах, также возросло, достигнув 1257, что является более чем 30% ростом за неделю.

Одной из главных проблем Австрии являются сомнения в вакцинации. По сравнению с западноевропейскими соседями, охват вакцинами низкий: только 62,3% населения полностью вакцинированы против COVID-19. Верхняя Австрия, земля с самым низким уровнем вакцинации, также имеет самый высокий уровень заболеваемости.