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В Австрии вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет

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Вена, Воскресенье 16 января 2022 17:08
В Австрии вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет Фото: в Австрии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Австрии в феврале вступит в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Прививать будут всех граждан страны старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание PULS 24.

"С начала февраля в Австрии будет действовать обязательная вакцинация от коронавируса", - отмечает издание.

Вакцинация будет обязательной для граждан страны старше 18 лет. На первом этапе штрафовать за отказ от прививки не будет. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро. Тюремный срок законопроектом не предусмотрен.

С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации. Согласно документу, требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям. В случае с переболевшими инфекцией исключение действует в течение 180 дней после положительного теста.

Напомним, в конце декабря прошлого года Национальный совет по вакцинации Австрии из-за распространения штамма "Омикрон" предложил вводить четвертую дозу препарата от коронавируса.

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Австрия Коронавирус Вакцинация
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