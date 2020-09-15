В Австрии не видят связи между отравлением Навального и "Северным потоком-2"

Фото: Александр Ван дер Беллен (facebook.com/alexandervanderbellen)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен не считает, что ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на строительство "Северного потока-2". По его словам, "Северный поток-2" - это коммерческий проект.

Об этом Ван дер Беллен заявил во время брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Покушение на Навального не может пройти без комментариев. Я лично не вижу связи между "Северным потоком-2" и случаем с Навальным. "Северный поток-2" - это вопрос абсолютно коммерческий... Я думаю, что такой тип экономически-политических вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", - сказал австрийский президент.

Также он добавил, что Австрия поддерживала санкции против России за аннексию Крыма, однако сейчас ситуация является запутанной.

"Мы знаем, что на него (Навального - ред.) было совершено покушение. Но кто именно это сделал нам неизвестно", - резюмировал Ван дер Беллен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил возможность введения санкций против "Северного потока-2" из-за ситуации с отравлением Навального.

Также за остановку строительства российского газопровода из-за отравления Навального выступил президент США Дональд Трамп.