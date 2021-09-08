В Австрии ужесточат карантин для невакцинированных граждан

Решение было принято на фоне увеличения числа инфекций и госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

Так, с 15 сентября тесты на антиген будут действительны только в течение 24 часов.

Невакцинированные люди должны будут носить маски FFP2 в магазинах, не относящихся к предметам первой необходимости, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и другие торговые точки, где продаются предметы первой необходимости.

Тем, кто вакцинирован, не нужно будет носить маски в этих местах, хотя маски по-прежнему рекомендуются.

Одно из изменений, которое касается как вакцинированных, так и невакцинированных людей, заключается в том, что в супермаркетах и общественном транспорте снова потребуется носить маски FFP2; в настоящее время здесь требуются только медицинские маски.

Также были предусмотрены более строгие меры в случае дальнейшего ограничения возможностей отделений интенсивной терапии.